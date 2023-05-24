Reel kesim güveni son 1 yılın zirvesinde

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Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek 105.1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 0.3 puan artarak 108.3 seviyesine çıktı.

Böylece RKGE Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve RKGE-MA:

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Toplu Sonuçlara İlişkin Gelişmeler:

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği gözlemlendi. İhracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü görülmedi.

KÖTÜMSER ORANI ARTTI

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8.4’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,5'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 75.1'e geriledi.

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