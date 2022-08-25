Reel kesim güveni ağustosta geriledi

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Merkez Bankası ağustos ayı reel kesim güven endeksi (RKGE) gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre ağustosta RKGE, bir önceki aya göre 1.6 puan azalarak 102.1 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1.1 puan azalarak 101.4 seviyesine geriledi.

1.754 iş yerinin katıldığı İktisadi Yönelim Anketi'nde son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. İç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlemlendi.