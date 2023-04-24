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Reel kesim güveni 11 ayın zirvesinde

Reel Kesim Güven Endeksi nisanda 2.8 puan artarak 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Giriş: 24.04.2023 - 10:25 | Güncelleme: ABONE OL
Reel kesim güveni 11 ayın zirvesinde
HABERTURK.COM

Merkez Bankası nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi sonuçları ve Reel Kesim Güven Endeksi gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1 puan artarak 105.1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 2.8 puan artarak 108 seviyesine çıktı. Bu son 11 ayın en yüksek seviyesi oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

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