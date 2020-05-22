Buna göre, RKGE, mayısta bir önceki aya göre 10,1 puan yükselerek 66,8 seviyesinden 76,9'a çıktı. Endeksi oluşturan
anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki
üretim hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut
mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve
mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 11,2 puan artarak 73,5 seviyesinde gerçekleşti.
GELECEK 3 AYDA ÜRETİM HACMİNDE AZALIŞ BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI
Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir güçlendi.
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenerek,
mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıflayarak devam etti.
Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış
bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.
Gelecek 3 aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyrin de zayıfladığı gözlemlendi.
ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 12.5'E DÜŞTÜ
Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenerek devam ederken, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıflayarak devam etti.
Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin azalış yönlü beklentiler artış bekleyenler lehine döndü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 12,5 seviyesinde gerçekleşti.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 52,5'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 39,3'e geriledi.
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