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Merkez Bankası eylül ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE) açıkladı. Buna göre eylül ayında RKGE, bir önceki aya göre 0.9 puan azalarak 105.3 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre 0.5 puan artarak 105.7'ye yükseldi.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1741 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek oluşturulan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. İhracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü.

KÖTÜMSER ORANI ARTTI

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13.6'ya, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 67.5'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 18.9'a yükseldi.