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        Haberler Ekonomi Para Reel efektif döviz kuru eylülde yükseldi - Para Haberleri

        Reel efektif döviz kuru eylülde yükseldi

        Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 3,10 puan artarak 55,52'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:27
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        Reel efektif döviz kuru eylülde yükseldi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 3,10 puan artarak 55,52'ye çıktı.

        Endeks, ağustosta 52,42 düzeyinde bulunuyordu.

        Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 3,48 puan artışla 84,81'den 88,29'a çıktı.

        Türk lirasının değeri, eylülde geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 1,31 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,03 puan arttı.

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