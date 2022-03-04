Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında şubatta bir önceki aya kıyasla 2,01 puan artarak 54,78'e çıktı. Endeks, ocakta 52,77 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 3,91 puan artışla 71,27'den 75,18'e yükseldi.

Türk lirasının değeri, şubatta 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 14,76 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 5,85 puan azaldı.