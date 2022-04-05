Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında martta bir önceki aya kıyasla 0,09 puan artarak 54,01'e çıktı. Endeks, şubatta 53,92 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,52 puan artışla 76,13'ten 78,65'e yükseldi.

Türk lirasının değeri, martta 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 11,24 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 0,07 puan azaldı.