Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 0,01 puan artarak 60,55'e yükseldi. Endeks, ekimde 60,54 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 1,12 puan artarak 70,48'ten 71,60'a çıktı.

Türk lirasının değeri, kasımda 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 16,99 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 11,30 puan azaldı.

Muhabir : Murat Aslan