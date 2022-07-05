Reel efektif döviz kuru endeksi haziranda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 2,23 puan azalarak 53,33'e indi. Endeks, mayısta 55,56 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,62 puan azalışla 82,21'den 79,59'a geriledi.

Türk lirasının değeri, haziranda 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 5,71 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 4,82 puan arttı.