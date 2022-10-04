Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 1,64 puan artarak 54,51'e yükseldi. Endeks, ağustosta 52,87 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 3,68 puan yükselerek 82,86'dan 86,54'e çıktı.

Türk lirasının değeri, eylülde 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 7,77 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında 7,41 puan arttı.