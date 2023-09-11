Reeder talep toplama tarihleri belli oldu! Reeder halka arz ne zaman?
Türkiye'nin akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Reeder'ın talep toplama tarihleri belli oldu. Halka arz büyüklüğüne sahip olan Reeder Teknoloji toplamda 215 milyon lot dağıtacak. İşte Reeder halka arz tarihleri, hisse fiyatı...
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Reeder, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanarak halka arz oluyor. Hisse kodu ise REEDR olarak açıklanan Reeder Teknoloji halka arz tarihleri açıklandı. Talep toplama işlemleri 3 gün sürecek olan Reeder Teknoloji'nin halka arz açıklık oranı yüzde 25,26. Akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar üretimi yapan şirket 215 milyon adet lot dağıtacak. Yatırımcılar "Reeder halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar ve kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Reeder hisse fiyatı ve halka arz tarihleri...
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REEDER HALKA ARZ OLUYOR!
Reeder Teknoloji, 780.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 170.000.000 TL artırarak 950.000.000 TL’ye çıkaracak.
Şirket, ayrıca halka arz sürecinde mevcut ortaklardan Uygar SARAL’a ait 45.000.000 TL nominal değerli C grubu hamiline yazılı payların satışını da gerçekleştirecek.
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REEDER HALKA ARZ TARİHLERİ
Reeder'ın halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Yatırımcılar 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında 3 gün süre boyunca talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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REEDER HALKA ARZ FİYATI
Reeder halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 9,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak olup bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak. Buna göre Reeder’ın halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL olacakken halka açıklık oranı %25,26 olcak.
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REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Reeder Teknoloji halka arzında toplamda 215.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. Buna göre; Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacak.