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        Haberler Ekonomi Borsa Reeder halka arz sonuçları belli oldu! 19 Eylül 2023 Reeder halka arz kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Reeder halka arz sonuçları açıklandı! Reeder halka arz ne zaman borsada işlem görecek?

        Reeder halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklandı. Talep toplama işlemleri 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlanmasının ardından Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. sonuçları açıklanmasıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada "Reeder ne zaman işlem görecek ve kaç lot verdi?" sorusu gündeme geldi. İşte, Reeder halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihleri hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:04
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        • 1

          Reeder halka arz sonuçları için geri sayım sona erdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Reeder halka arzda belirtilen tarihler arasında talep toplandı. Talep toplama tarihlerinin sona ermesinin ardından Reeder Teknoloji halka arz sonuçları sorgulanmaya başlandı. Yatırımcılar Reeder'ın borsada ne zaman işlem göreceğini merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...

        • 2

          REEDER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklandı.

        • 3

          REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

          Reeder halka arz sonuçlarına göre 4.208.248 bireysel katılımcı başvuruda bulundu. Buna göre; maksimum 46 lot(₺428) dağıtımı yapılacağı belirtildi.

        • 4

          REEDER HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Reeder Teknoloji'nin halka arz sonuçlarının SPK tarafından açıklanmasıyla önümüzdeki günlerde Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        • 5

          REEDER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

          Reeder halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 9,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak olup bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak. Buna göre Reeder’ın halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL olacakken halka açıklık oranı %25,26 olcak.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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