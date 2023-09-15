Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Reeder halka arz oluyor. Türkiye'nin akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'ın halka arz talep toplama işlemleri 13 Eylül itibarıyla başladı. Talep toplama işlemi 15 Eylül saat 17:00 itibarıyla sona erecek. Yıldız Pazar'da REEDR bist koduyla işlem görecek olan Reeder, halka arzda toplamda 215,000,000 lot dağıtacak. İşte Reeder halka arz sonuçları ve lot bilgilerine ilişkin merak edilenler...