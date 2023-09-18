Reeder halka arz sonuçları açıklandı mı? Reeder halka arz ne zaman borsada işlem görecek?
Reeder halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanacak. Talep toplama işlemleri 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlanmasının ardından Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. sonuçları açıklanmasıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada "Reeder ne zaman işlem görecek ve kaç lot verdi?" sorusu gündeme geldi. İşte, Reeder halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihleri hakkında bilgiler...
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Reeder halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Reeder halka arzda belirtilen tarihler arasında talep toplandı. Talep toplama tarihlerinin sona ermesinin ardından Reeder Teknoloji halka arz sonuçları sorgulanmaya başlandı. Yatırımcılar Reeder'ın borsada ne zaman işlem göreceğini merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...
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REEDER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
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REEDER HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Reeder Teknoloji'nin halka arz sonuçlarının SPK tarafından açıklandıktan sonra Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
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REEDER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Reeder halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 9,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak olup bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak. Buna göre Reeder’ın halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL olacakken halka açıklık oranı %25,26 olcak.
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REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Reeder Teknoloji halka arzında toplamda 215.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. Buna göre; Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacak.
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KATILIMA GÖRE DÜŞECEK OLAN OLASI LOT MİKTARI
2.300.000 Katılıma 80 Lot (744 TL)
2.600.000 Katılıma 71 Lot (661 TL)
3.000.000 Katılıma 61 Lot (568 TL)
3.400.000 Katılıma 54 Lot (503 TL)
3.800.000 Katılıma 49 Lot (456 TL) dağıtabilir.
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