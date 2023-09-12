Reeder Teknoloji halka arz oluyor. SPK tarafından yayınlanan takvime göre Reeder halka arzının talep toplama tarihleri netlik kazandı. Reeder Teknoloji halka arzına katılım göstermek isteyen yatırımcılar, hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve aracı kurumları araştırmaya başladı. Peki, "Reeder halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, ne zaman işlem görecek?" İşte Borsa İstanbul halka arz takvimi ile Reeder halka arzı talep toplama tarihleri...