Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Borsa Reeder halka arz oluyor! Reeder halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar ve kaç lot verir? - Borsa Haberleri

        Reeder halka arz oluyor! Reeder halka arz ne zaman başlayacak, fiyatı ne kadar?

        Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. 'REEDR' hisse adı ile işlem görecek olan Reeder Teknoloji 9,30 TL'den halka arz olacak. Yatırımcılar için "Reeder halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar ve kaç lot verir?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, Reeder halka arz fiyatı ve halka arzın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Reeder Teknoloji'nin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. İlgili firmanın halka arz açıklık oranı yüzde 25,26 olarak belirlenirken; yatırımcıya eşit dağıtım yapılacağı açıklandı. Reeder halka arz tarihleri ve kaç lot vereceğine ilişkin detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          REEDER HALKA ARZ OLUYOR!

          Reeder Teknoloji, 780.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 170.000.000 TL artırarak 950.000.000 TL’ye çıkaracak.

          Şirket, ayrıca halka arz sürecinde mevcut ortaklardan Uygar SARAL’a ait 45.000.000 TL nominal değerli C grubu hamiline yazılı payların satışını da gerçekleştirecek.

        • 3

          REEDER HALKA ARZ TARİHLERİ

          Reeder'ın halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Yatırımcılar 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında 3 gün süre boyunca talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        • 4

          REEDER HALKA ARZ FİYATI

          Reeder halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 9,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak olup bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak. Buna göre Reeder’ın halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL olacakken halka açıklık oranı %25,26 olcak.

        • 5

          REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

          Reeder Teknoloji halka arzında toplamda 215.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. Buna göre; Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        MSB duyurdu! Terör örgütünün sözde Zagros sorumlusu etkisiz
        MSB duyurdu! Terör örgütünün sözde Zagros sorumlusu etkisiz
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
        Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
        ABD Açık'ta bunaltıcı hava: "Bir oyuncu ölecek"
        ABD Açık'ta bunaltıcı hava: "Bir oyuncu ölecek"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        Trabzonspor, Pepe'yi getirdi!
        Trabzonspor, Pepe'yi getirdi!
        O ülkede 140 yılın en şiddetli yağışı!
        O ülkede 140 yılın en şiddetli yağışı!
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Habertürk Anasayfa