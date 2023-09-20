Reeder halka arz borsa işlem tarihi belli oldu! Reeder halka arz kaç lot verdi?
Reeder halka arz borsa işlem tarihi belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla "Reeder ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?" soruları da yanıt buldu. İşte, Reeder'ın halka arz kişi başı kaç lot verdiğine ve Borsa İstanbul işlem tarihine ilişkin bilgiler...
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Reeder halka arz 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında 9,30 TL hisse fiyatından talep topladı. Yatırımcıların heyecanla beklediği Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından duyuruldu. Peki, Reeder halka arz kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Reeder BİST işlem tarihi...
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REEDER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklandı.
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REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?
Reeder halka arz sonuçlarına göre 4.208.248 bireysel katılımcı başvuruda bulundu. Buna göre; maksimum 46 lot (₺428) dağıtımı yapılacağı belirtildi.
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REEDER HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Reeder Teknoloji, 21 Eylül 2023 Perşembe günü itibarıyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
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REEDER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Reeder halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 9,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak olup bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak. Buna göre Reeder’ın halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL olacakken halka açıklık oranı %25,26 olcak.