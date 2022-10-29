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Reece James umudunu koruyor

İngiliz sağ bek Reece James, diz sakatlığını yeni atlatmasına karşın 2022 Dünya Kupası kadrosunda olacağına inanıyor.

Giriş: 29.10.2022 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
Reece James umudunu koruyor

22 yaşındaki futbolcu, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Milan maçında sakatlanmış ve 8 maç forma giyememişti. James'in de Katar'da olmamasına kesin gözle bakılıyordu.

Milli takım teknik direktörü Southgate'in en gözde isimlerinden biri olan genç futbolcu, kadroya girebilmek için her şeyi yapabileceğini söyledi:

"İki haftadır rehabilitasyondayım. Önümüzdeki birkaç hafta çok çalışacağım. Chelsea'de sağlık ekibi Katar şansım için herhangi bir yüzde vermedi"

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