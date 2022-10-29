Reece James umudunu koruyor

22 yaşındaki futbolcu, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Milan maçında sakatlanmış ve 8 maç forma giyememişti. James'in de Katar'da olmamasına kesin gözle bakılıyordu.

Milli takım teknik direktörü Southgate'in en gözde isimlerinden biri olan genç futbolcu, kadroya girebilmek için her şeyi yapabileceğini söyledi:

"İki haftadır rehabilitasyondayım. Önümüzdeki birkaç hafta çok çalışacağım. Chelsea'de sağlık ekibi Katar şansım için herhangi bir yüzde vermedi"