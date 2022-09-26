Reddihâkim nedir, anlamı ne? TDK'ya göre Reddihâkim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vatandaşların gündemde sıkça duyduğu kelimelerden biri olan Reddihâkim arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reddihâkim nedir, anlamı ne? TDK'ya göre Reddihâkim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır? İşte konu hakkında merak edilen soruların yanıtları...

REDDİHÂKİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli olan reddihâkim kelimesinin anlamı: Hâkimi istememe, kabul etmeme, reddetme olarak bilinir.

KİMLER REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNABİLİR?

Hakimin Reddi talebinde aşağıda bulunan kişi ya da kişiler bulanabilir.

Dosyaya bakan Cumhuriyet Savcısı

Olayda mağdur olan taraf veya vekili

Sanık ya da sanığın müdafisi (Avukat)