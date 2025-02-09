Redd'den yeni şarkı: Üşüyor İstanbul Bugün
Türk rock müziğinin gruplarından Redd, müzikseverlere yepyeni şarkılar sunmaya devam ediyor
Giriş: 09.02.2025 - 09:15 Güncelleme: 09.02.2025 - 09:15
'Üşüyor İstanbul Bugün' modern havası içinde retro seslerle, müzikal çeşitliliği yüksek bir aşk şarkısı özelliği taşıyor.
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Şarkının söz ve müziği Doğan Duru’ya, düzenlemesi Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’e, mix Berke Özgümüş, mastering Evren Göknar’a ait.
Şarkının video klibi ise Mahir Uysal yönetmenliğinde çekilirken, gruba oyuncu Cenk Özgencil eşlik etti.
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