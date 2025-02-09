Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Redd'den yeni şarkı: Üşüyor İstanbul Bugün

        Redd'den yeni şarkı: Üşüyor İstanbul Bugün

        Türk rock müziğinin gruplarından Redd, müzikseverlere yepyeni şarkılar sunmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 09:15 Güncelleme: 09.02.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Üşüyor İstanbul Bugün'
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Üşüyor İstanbul Bugün' modern havası içinde retro seslerle, müzikal çeşitliliği yüksek bir aşk şarkısı özelliği taşıyor.

        REKLAM

        Şarkının söz ve müziği Doğan Duru’ya, düzenlemesi Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’e, mix Berke Özgümüş, mastering Evren Göknar’a ait.

        Şarkının video klibi ise Mahir Uysal yönetmenliğinde çekilirken, gruba oyuncu Cenk Özgencil eşlik etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #redd
        #Üşüyor İstanbul Bugün

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Almanya'da son seçim anketi
        Almanya'da son seçim anketi
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Habertürk Anasayfa