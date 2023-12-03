Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Red Sea Film Festivali ve Film Marketi’nde Türkiye Rüzgarı

        Red Sea Film Festivali ve Film Marketi'nde Türkiye Rüzgarı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve TESİYAP'ın organizasyonuyla gerçekleştirilen Türkiye standına katılımcılar büyük bir ilgi gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 20:52 Güncelleme: 03.12.2023 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          30 Kasım - 9 Aralık 2023 arasından Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde üçüncüsü gerçekleştirilen Red Sea Film Festivali’nde 2 - 5 Aralık tarihleri arasında Red Sea Souk adlı film market düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi, yeni iş birliği fırsatları yaratılması ve gelecekte ortak projeler üretilmesi adına TESİYAP organizasyonuyla bir Türkiye standının da bu markette yer alması kararlaştırıldı.

        • 2

          Kültür ve Turizm Bakanlığı Riyad Kültür ve Tanıtma Müşaviri Metin Mutanoğlu ve TESİYAP Genel Sekreteri Burhan Gün'ün katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte 20’nin üzerinde katılımcı ile görüşme sağlandı. Markette hem Series Mania, Berlinale EFM, British Council ve Tayland Film Ofisi gibi ülkelerden çok önemli kurum ve organizasyonlar ile görüşüldü hem de Hindistan, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayvan, Nijerya, Kanada, Pakistan gibi birçok ülkede faaliyet gösteren yapımcı ve sektör profesyoneli ile toplantılar yapılarak ülkemiz içerikleri ve endüstrisi hakkında bilgiler verildi.

        • 3

          Etkinliğin birincil hedefi olan Suudi Arabistan’ın önde gelen kurumlarından Kültürel Kalkınma Fonu, Suudi Film Komisyonu ve Medya Bakanlığı’na bağlı Konoz biriminden önemli yetkililerden Suudi Arabistan sinema ve televizyon sektörü hakkında bilgi alınarak ortak proje fırsatları değerlendirildi.
          Red Sea Film Festivali film program direktörü Kaleem Aftab ile de görüşme sağlayan Burhan Gün festivalde gelecek yıllarda geliştirilebilecek iş birliği imkanlarını masaya yatırdı. Suudi Arabistan ve Türkiye arasında yürütülen kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi adına fikir alışverişi yapıldı.

        • 4

          Suudi Arabistan’ın son dönemlerde kültürel ve sosyal alanlarda attığı yeni adımların ülkemiz için de önemli bir fırsat yaratabileceğini belirten Tesiyap Genel Sekreteri Burhan Gün, özellikle iki ülke kurumları ve organizasyonları arasında geliştirilecek iş birliklerinin özel sektörü de motive edeceğini ve yeni ilişkilerin önünü açacağını vurguladı.
          Red Sea Souk’ta, Violet salonu 10 numarada yer alan TESİYAP Türkiye standı 5 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Fenerbahçe'den hakem atamalarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem atamalarına tepki!
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Habertürk Anasayfa