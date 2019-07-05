Red Light District: Amsterdam’ın ünlü sokağında genelevlerin kapatılması gündemde

05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, kentin en turistik bölgelerinden biri olan Red Light District (Kırmızı Fener Sokağı) ve çevresindeki sorunların çözümü için bir dizi öneride bulundu. Öneriler arasında, sokaktaki genelevlerin kapatılması da var.
Kentin ilk kadın belediye başkanı olan Halsema, insan kaçakçılığı ve yasadışı fuhşun önlenmesi amacıyla önerilerini Amsterdam Belediye Meclisi'ne sundu.
Halsema'nın önerileri şu başlıklardan oluşuyor:
Ancak, son madde ile kent merkezine daha fazla turist akını olacağı gerekçesiyle, belediye yönetimi buna sıcak bakmıyor.
Çünkü, Amsterdam Belediyesi'nin hazırladığı plan, seks işçilerini, yoğun turist ilgisinden de korumayı amaçlıyor.
Belediyeye göre, turizm kent merkezine giderek daha fazla hâkim oluyor ve birçok ziyaretçi sadece "seks işçisi izlemek" için bölgeye geliyor. Bu da zaman zaman seks işçilerine yönelik sıkıntı ve rahatsız edici davranışa dönüşüyor.
Bu nedenle, seks işçiliği ile ilgili yeni bir politika gerektiği vurgulanıyor.
Femke Halsema, fuhşu tamamen yasaklamak gibi bir düşüncesi bulunmadığını belirtiyor. Ancak başta insan kaçakçılığı ve kadınların zorla çalıştırılması olmak üzere, bu sektöre ilişkin suçlarla keskin bir mücadele gerektiğinin altını çiziyor.
Halsema, insan ticareti ve sömürüsü konusunda bütün Hollandalıların endişe duyması gerektiğini söylüyor.
Sorunu "çok başlı bir canavar" diye tanımlayan Halsema, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, "Üç hedefim var, seks işçilerinin daha iyi insan haklarına sahip olması, daha az suç ve daha az sıkıntı" dedi.
Halsema'ya göre, Red Light District'teki kadınların büyük bölümü yabancı ve bu yüzden sesleri duymuyor. Bu nedenle Amsterdam Belediyesi, kentteki herkesin görüşünü almak için bir dizi halka açık toplantı düzenleyecek.
Ancak seks işçileri, kadın belediye başkanını planına çok da sıcak bakmıyor.
Seks işçilerinin temsilcisi Foxxy Angel, Nieuwsuur adlı haber programında, Halsema'nın önerilerini eleştirerek, seks işçilerinin engellenmesi yerine, turistlerin kurallara uymasının sağlanması gerektiğini savundu.
Red Light District'in kapatılmasını da içeren, Femke Halsema'nın önerileri Eylül ayında Amsterdam Belediye Meclisi'nde ele alınacak.
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