Flea, düğününden bir fotoğraf paylaşarak, “Hayatım sonsuza dek değişti, ebediyen alçakgönüllü ve minnettarım” ifadesini kullandı. Asıl adı Michael Balzary olan Red Hot Chili Peppers kurucusu müzisyen, 14 Eylül’de nişanlanmıştı.

Flea’nın Loesha Zeviar ile evliliğinden 31 yaşında Clara adında bir kızı var.

Ünlü müzisyenin üyesi olduğu ve 1983 yılında kurulan funk-punk grubu Red Hot Chili Peppers, altı kez Grammy kazandı.