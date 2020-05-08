Red Bull Racing takımı Hollanda’da caddelerin tozunu attı

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Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 35 yıl aradan sonra bu hafta ilk kez gerçekleştirilmesi planlanan ama insan sağlığı tehdit eden gelişmeler sebebiyle ertelenen Hollanda Grand Prix’si için Formula 1 takımlarından Red Bull Racing’in iki pilotu Max Verstappen ve Alexander Albon, Zaandvoor Pisti’nde sonlanan Hollanda gezisine çıktı. Rotterdam Limanı’ndaki konteynırlardan başlayan yolculuğa bir süre 2018 MXGP şampiyonu Red Bull sporcusu Jeffrey Herlings de eşlik etti. Yolculuk Zaandvoort Pisti’nin eşsiz atmosferiyle zirve yaparak ev sahibi Verstappen’in hayranlarının önünde tamamlandı.

Herkese Hollanda’dan bir parça gösterebildikleri için mutlu olduklarını belirten Max Verstappen, "Yarışamadığımız bu süreçte hayranlarımız için ortaya bir şey çıkarmak harika oldu. F1 arabalarını normalde pistlerde görüyorsunuz ama biz karda ve kumda da harika işler yapıyoruz. Tabii ki güvenli ortam oluşunca tekrardan yarışmayı dört gözle bekliyoruz. Burada evimizde Hollanda Grand Prix’sini gerçekleştirmeye can atıyoruz. Umarım bu yıl ya da ne zaman yarışmak mümkün olacaksa bu yarışı gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Red Bull Racing’in bir diğer pilotu Alexander Albon ise, "Harika bir gezi oldu. Umarım herkes keyifle izler. Ve umuyorum ki sezon ne zaman tekrardan başlarsa taraftarlarımızda bizim kadar hazır halde olurlar." ifadesini kullandı.