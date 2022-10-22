Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Evimizde oynadığımız ilk maçı kazanarak bugünü milat kabul edip lige tutunmak istiyorduk. İlk yarıda iyi kurguladığımız bir maçtı. Maçın başında onların sol tarafından geçiş oyunuyla öne geçtik. Bugüne kadar toplam 22 dakika önde oynayabildik. Hep geriden gelen, beraberliği korumaya çalışan bir takımız. İlk yarıda dengeli ve planlarımızı uyguladığımız ama 3. bölgede sonlandırmada yaşadığımız sorunlar ve net kaçırdığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarıya yüksek moralle başladık ama Diagne'nin ilk topla buluşmasında geriye düştük. Pirlo hocayı ve Karagümrük'ü galibiyetlerinden ötürü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Pozisyon sonlandırmada sorunları olduğunu söyleyen Uçar, "Maçlara iyi hazırlanıyoruz, planlarımız işliyor ama buna rağmen sonlandırma anlamında ciddi zaaflarımız var. Belki kalitemiz yetmiyor. Bugün de öyle bir maç oldu. Galip gelemediğimiz için üzgünüz." diye konuştu.

Hakem kararlarıyla 9 puan kaybettiklerini savunan Uçar, maçın hakeminin objektif yönetim sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra Ümraniye olarak iyi futbol oynamaya çalışıp ligde var olmaya çalışacağız. 9 puanı hakem hatalarıyla gitmiş bir takımın antrenörüyüm. Kolay psikoloji ile maçlara çıkmıyoruz. Maçlarda zaman zaman agresiftim. Hakeme de yükseldiğim olmuştur. Gerçekçi olup öz eleştiri yaparsak hakem Mert hocayı gösterdiği yönetimden dolayı tebrik ediyorum. Gördüğünü çalmaya çalıştı, dürüst yönetim yaptığını düşünüyorum. Maçta hakemlik bir durum olduğunu düşünmüyorum. Gösterdiği iyi niyet ve objektif yönetimden dolayı 9 puanını hakem hatalarıyla kaybeden bir teknik direktör olarak hakemleri tebrik ediyorum."