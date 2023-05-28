Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Recep Tayyip Erdoğan Seçim Sonuçları 2023: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve İl İl Oy Oranı

Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve İl İl Oy Oranı, seçmenlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. YSK saat 18:15'de yayın yasağını kaldırırken Recep Tayyip Erdoğan Seçim Sonuçları Habertürk'ün seçim sonuçları ekranı üzerinden takip ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve İl İl Oy Oranlarında son durum...

Giriş: 28.05.2023 - 18:37 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Recep Tayyip Erdoğan Seçim Sonuçları, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı Seçiminin ardından araştırılmaya başlandı. Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08:00'de başlayadı ve 17:00'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ve İl İl Oy Oranı saat 18:15 itibariyle yayın yasağının kalkmasının ardından Habertürk üzerinden anbean takip edilebiliyor. İşte 2023 Recep Tayyip Erdoğan Seçim Sonuçları v oy oranları...

  • Recep Tayyip Erdoğan Seçim Sonuçları 2023 Haberturk.com Seçim Sayfasında

    YSK'nın yayın yasağı kararının hemen ardından il il, ilçe ilçe AK Parti seçim sonuçları ve oy oranı hakkında aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

    Recep Tayyip Erdoğan Seçim Sonuçları Görüntülemek İçin Tıklayınız

  • 14 Mayıs Recep Tayyip Erdoğan Seçim Sonuçları Nasıldı?

    14 Mayıs seçim sonuçları YSK tarafından açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan yüzde 5.17 ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise yüzde 0.43 oranında oy aldı.

  • SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI

    YSK Başkanı Ahmet Yener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını açıkladı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimin ardından Ak Parti Genel Seçim Sonuçları Habertürk üzerinden takip edilebilecek.

  • İlk Turda Cumhurbaşkanı Adayları Ne Kadar Oy Aldı?

    Toplamda 55 milyon 833 bin 175 oy kullanıldı. Bu oyların 1 milyon 37 bin 101 tanesi geçersiz sayıldı.

    Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan toplamda 27 milyon 133 bin 837 kişiden oy alarak yüzde 49.52 oy aldı.

    Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu toplamda 24 milyon 594 bin 932 kişiden oy alarak yüzde 44.88 oy aldı.

    Memleket Partisi adayı Muherrem İnce toplamda 236 bin 97 kişiden oy alarak yüzde 0.43 oy aldı.

    Ata İttifakı adayı Sinan Oğan toplamda 2 milyon 831 bin 208 kişiden oy alarak yüzde 5.17 oy aldı.

  • Seçim Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak?

    27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

    Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. YSK, 14 Mayıs seçimlerinde yayın yasağını 18.30 itibarı ile kaldırmıştı. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçları belli olmaya başlayacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.