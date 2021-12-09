Kilis Valisi Recep Soytürk bu akşam MasterChef'e konuk oluyor. 26 Ekim 2018 Kilis valiliğine atanan Recep Soytürk Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Peki, Kilis Valisi Recep Soytürk kaç yaşında, nereli? İşte Recep Soytürk hakkında...
KİLİS VALİSİ RECEP SOYTÜRK KİMDİR?
Recep Soytürk 02 Mart 1967'de Sakarya'nın Karasu ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavı kazanmak suretiyle 1992 yılında "Kaymakam Adayı" olarak göreve başladı.
Mülki İdare Amirliği Meslek Hayatı:
1992-1995 Çankırı/Çerkeş Kaymakam Vekilliği.
1992-1993 İçişleri Bakanlığı tarafından Yabancı Dil Geliştirmek ve Mesleki İncelemede Bulunmak üzere İngiltere'ye gönderildi.
1995- 82.Dönem Kaymakamlık Kursu'nu Üstün Başarılı Derece ile bitirdi.
1995-1998 Karabük/Eflani Kaymakamlığı
1998-2000 Ardahan/Posof Kaymakamlığı
2000-2003 Siirt Vali Yardımcılığı
2003-2005 Amasya Vali Yardımcılığı
2005-2006 Kastamonu/Taşköprü Kaymakamlığı
2006-2009 Nevşehir/Ürgüp Kaymakamlığı
2009-2013 Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
2013-2017 Hatay/Dörtyol Kaymakamlığı
2017-2018 İskenderun Kaymakamlığı
Son olarak; İskenderun Kaymakamı iken 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kilis valiliğine atanmış olup, 04 Kasım 2018 tarihi itibarıyla Kilis'te görevine başlamıştır.
Görev yaptığı yerlerin Valiliklerinden ve çeşitli sivil toplum kuruşları tarafından teşekkür belgesi alan Vali Recep Soytürk, yurt genelinde faaliyet gösteren Türkiye Ana ve Çocuk Sağlığı Vakfı tarafından ise 2002 yılında Atatürk Haftası Hizmet Ödülleri kapsamında "Yılın En Başarılı Bürokratı" olarak seçilmiştir.
Recep Soytürk, hanımefendi Nurdan Soytürk ile evli olup; 3 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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