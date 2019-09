Başantrenör Ufuk Sarıca'nın boğazındaki rahatsızlık nedeniyle basın toplantısına katılamadığını vurgulayan Şen, "Hocamızın sesi iyi değil, o yüzden gelemedi. Çekya'yı tebrik ediyoruz. Kazanmayı hak ettiler." dedi.

Kazanmak için çok şey yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını anlatan Şen, "Çekya, Shenzhen'i daha çok hak etti. Maçın üçüncü periyodunda oyuna girmeye çalıştık. Sonuçta kaybettik, özür diliyoruz. Shenzhen'e gitmek istiyorduk ama yapamadık. Taraftarlarımızdan ve ülkemizden özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Metecan Birsen ise Çekya'yı galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "İyi takım olduğumuza inanıyorum. Kazanmalıydık ama olmadı." ifadelerini kullandı.

ÇEKYA CEPHESİ

Çekya Başantrenörü Ronen Ginzburg ise Türkiye'nin hızlı hücumlarına izin vermediklerini vurgulayarak, "Her şey çok iyi gitti. Her şeyi çok iyi yaptık. Her zaman inandık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye karşısında etkili bir oyun sergileyen Ondrej Balvin de rakiplerinin iyi bir ekip olduğunu ama kazanmayı hak ettiklerini dile getirdi.