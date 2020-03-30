30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu sezon Süper Lig´de ve Ziraat Türkiye Kupası´nda Yukatel Denizlispor ile 21 maça çıkıp 4 gol, 1 asistle oynayan Recep Niyaz, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada evde vakit geçirdiğini belirtti. Sakatlığının lige verilen arada iyiye gittiğini belirten Recep, "Tedavimi ve kuvvetlendirme antrenmanlarımı evimde yapıyorum. Bu süreç bittikten sonra antrenmanlar başladığında takımla çalışmalara başlamayı umuyorum. Sakatlığım büyük ölçüde geçti. Kendimi iyi hissediyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmıyoruz. Takıma henüz test yapılmadı. Antrenman tarihi de ileriye ertelendi. Maçları özledik. Bizler sahanın içinde, bu işi yapan insanlarız. Sahaya çıkmayı, maç kazanıp sevinç yaşamayı ve taraftarlarımızı çok özledik" diye konuştu.
"SÜPER LİG'DE KENDİMİ İSPATLAYIP ADIM ADIM DAHA DA YUKARI ÇIKARTMAK İSTİYORUM"
Takımıyla başarılar elde etmeyi ve Süper Lig´de kendini kanıtlamayı hedeflediğini kaydeden Recep Niyaz, "Son üç maçta yeniden ilk 11´e döndüm. Bir dönem forma giyemedim. Her teknik direktörün kendi tercihidir. Süper lig ile Birinci Lig çok farklı. Alt lig fiziksel güce dayalı. Süper Lig kalite anlamında çok daha üst düzey. Artık kendimi Süper Lig´de ispatlayıp adım adım daha da yukarı çıkarmak istiyorum" şeklinde konuştu.
"UMARIM LİGLERİMİZ BİR AN ÖNCE BAŞLAR"
Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesini değerlendiren Recep Niyaz, "Bu sene lig oynanabilecek mi bilmiyorum. Ben oynanması gerektiğine inananlardanım. Bu hastalığın yayıldığı şu durumda maçları oynatmak çok doğru değil. Öncelik insan sağlığı. Bu lig bu sene oynanmazsa seneye oynanır. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. İnşallah bir an önce biter bu hastalık. Umarım bir an önce liglerimiz başlar. Hayatımız, ülkemiz ve dünya normal seyrine döner" ifadelerini kullandı.
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