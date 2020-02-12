12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizlispor, hafta sonu evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Recep Niyaz, galibiyete hasret olduklarını vurguladı. Niyaz, “Bir hasret var. Yani bunu dışarıdaki taraftarımız, basınımız ve camiamızdan çok oynayan futbolcular eminim daha çok hissediyordur. Çünkü kazandığımız her maç bizim için ayrı bir motivasyon, ayrı bir öz güven. Evet, Konya’dan belki çok iyi bir oyun değil ama çok iyi bir mücadelen sonra alınan bir puan bizim için çok önemliydi. Bunun devamında burada alacağımız 3 puan çok daha değerli olacak. Kayserispor geçen hafta son dakika bir gol yedi ve puan kaybetti. Onlar da ısrarla yukarı tırmanmaya çalışıyor. Onlar da iyi bir takım kurdular ve kolay bir maç olmayacak. Ne kadar puan sıralamasında altta olurlarsa olsunlar kolay bir maç olmayacak. Hakikaten zorlanacağız ama iyi bir takım olduğumuzu hep en başından beri söylüyoruz” diye konuştu.
"KAYSERİSPOR MAÇINDA O KARA BULUTLARI DAĞITACAĞIZ"
Recep Niyaz, iç saha maçlarında alınan başarısız sonuçlarla ilgili, “Evet bu süreçleri yaşadık, geçen senede yaşadık ve en iyi dönemimizde de yaşadık. İçeride kazanamıyorduk, deplasmanda kazanıyorduk ama ben bu sürecin de geçici olduğuna inanıyorum. İyi bir takım var, iyi bir ekip var. Elbet bu şans bir yerde dönecek. İçerideki Göztepe maçında mümkün olduğunca, fırsat yakaladık ama o şansı bir türlü kıramadık. Ama ben Kayserispor maçında o kara bulutları dağıtacağımıza inanıyorum. Bizim için hakikaten final havası demeyelim ama kazandıktan sonra hakikaten ligin büyük bölümünü tamamlamış olabiliriz. Çünkü rakiplerimiz artık kendi aralarında oynuyorlar hem de bizim için içeride oynayacağımız 2 rakibimiz daha var. Bizim için önemli, iyi hazırlanıyoruz, iyi de çalışıyoruz. Ben Kayserispor maçından 3 puan alacağımıza ve inşallah camia olarak bu hasrete son vereceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.
"Siz nasıl işiniz olsa da masa başı işinize mecburen gidiyorsanız biz de her gün buraya gelmek ve antrenman yapmak zorundayız. Ben belki Göztepe maçında hazır olmamış olsaydım takım içerisinde sırıtsaydım belki önümüzdeki haftadaki Konya maçında oynamayacaktım ve bunun meyvesini aldım. Çalışmalara devam edeceğim. Bundan sonraki süreçte oynarım oynamam açıkçası bu saatten sonra çok önemli değil. Çünkü hepimizin ortak bir çıkarı olan Denizlispor camiası var. Mümkün olduğunca bu camiayı ve kulübü üst sıralara taşıyabilmek amacımız. Ben bu camianın bir neferi olarak, bir evladı olarak elimden geldiği kadar mücadele gösteriyorum. Oynamadığım zaman üzülmüyor muyum, evet kesinlikle üzülüyorum. Çünkü bu takıma hakikaten çok fazla emek vermek isteyenlerden bir tanesiyim. Bundan sonraki süreçte çalışmaya devam edeceğim ve tekrar hocam karar verirse elimden geleni yaparım. Vermezse şans bulduğum dakikalar içerisinde elimden geleni yaparım."
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