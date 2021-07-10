660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 3. Turunda başpehlivan Recep Kara ile İsmail Koç karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelede nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı.

Başpehlivan Kara’nın rakibi Koç karşısında zor anlar yaşadığı kameralara yansıdı. Bulduğu atağı değerlendiren Koç, Recep Kara’yı yere yatırdı.

RECEP KARA'NIN SAĞLIK DURUMU SON DURUM

Başpehlivan Koç, ismini çeyrek finale yazdırmanın mutluluğunu yaşarken, Kara da sağlık yönünden zor anlar yaşadı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı.