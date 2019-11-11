'Recep İvedik 6' yılın en iyi açılışını elde etti - Haberler

Şahan Gökbakar - Togan Gökbakar'ın 'Recep İvedik' serisinin 6'ncı filmi 2019'un en iyi açılışını yaptı. Film, ilk 3 günde 1.0006.437 kişi tarafından izlendi.

2019'da gösterime giren yüksek gişeli Türk filmlerden 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', 923.663 izleyiciyle açılırken '7. Koğuştaki Mucize' için ilk 3 günde 615.411 bilet satılmıştı.

Yabancı filmlerden 'Avengers: Endgame' ise gösterime girdiği nisanda ilk hafta sonunda 965.942 kişi tarafından izlenmişti.

'Recep İvedik 6', 'En İyi Kasım Ayı Açılışı', 'En İyi Kasım Ayı Cuma' ve 'En İyi Kasım Ayı Hafta Sonu' kategorilerinde 3 yeni rekor kırdı. Böylelikle serinin sahip olduğu rekor sayısı 25'e çıktı.