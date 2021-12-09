"O KONUŞMALARI DUYDUM"

O sırada yönetmene bir telefon geldiğini anlatan 41 yaşındaki oyuncu, arayan kişinin eşi olduğunu ve söylediklerini net olarak duyduğunu anlattı. Rebel Wilson, sonra da "Karısı 'Yanında Rebel Wilson'ın olduğunu biliyorum. Onunla birlikte olacağını biliyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesinin ardından odadan hızlı bir şekilde çıktığını söyleyen Wilson, bu olay hakkında bir daha da konuşmadığını sözlerine ekledi.