Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünyadan Rebecca Jones kansere yenik düştü - Magazin haberleri

Rebecca Jones kansere yenik düştü

Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Rebecca Jones, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Jones'un eski eşi Alejandro Camacho duyurdu

Giriş: 24.03.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
Rebecca Jones kansere yenik düştü - Magazin haberleri
Ünlü oyuncu kansere yenik düştü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Alejandro Camacho'nun kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Rebecca Jones'tan acı haber geldi. 65 yaşındaki Jones'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Ailesinin yanındayken vefat eden Rebecca Jones'un yumurtalık kanseri olduğu öğrenildi. Acı haberi ise Jones'un eski eşi Alejandro Camacho duyurdu.

Öte yandan Rebecca Jones, son olarak 'Nada Que Ver' filminin galasında kamuoyunun önüne çıkmıştı.

Jones, Meksika'da çekilmiş birçok pembe dizinin yanı sıra 'La Casa De Las Flores'te de başrol oynamıştı.

Fotoğraflar: Instagram

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Adana iftar vakti ve sahur saati kaçta?
Adana iftar vakti ve sahur saati kaçta?
Tekirdağ iftar, sahur ve teravih saatleri
Tekirdağ iftar, sahur ve teravih saatleri
İki kız kardeşe cinsel saldırı! Cezası belli oldu!
İki kız kardeşe cinsel saldırı! Cezası belli oldu!
THY'nin Münih seferleri iptal edildi
THY'nin Münih seferleri iptal edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.