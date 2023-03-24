Ünlü oyuncu kansere yenik düştü

Ünlü oyuncu Alejandro Camacho'nun kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Rebecca Jones'tan acı haber geldi. 65 yaşındaki Jones'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Ailesinin yanındayken vefat eden Rebecca Jones'un yumurtalık kanseri olduğu öğrenildi. Acı haberi ise Jones'un eski eşi Alejandro Camacho duyurdu.

Jones, Meksika'da çekilmiş birçok pembe dizinin yanı sıra 'La Casa De Las Flores'te de başrol oynamıştı.