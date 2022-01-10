6.000 mAh’lik hızlı şarj desteğine sahip çok güçlü bir batarya ile piyasaya çıkacak olan Realme 9 Pro'nun özellikleri gün yüzüne çıkıyor. Peki Realme 9 Pro özellikleri nelerdir? İşte detaylı bilgiler

REALME 9 PRO ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Android 11 tabanlı bir Realme UI işletim sistemine sahip bu akıllı telefon 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730 işlemci ve 8 GB RAM belleğe sahip. 128 GB hafızaya sahip olan Realme 9 Pro 256 GB’a kadar artırılabilir depolama hacmine sahip. Çift SIM kart desteğine sahip olan cihazın bir yuvası nano SIM diğeri ise hibrit nano SIM kart girişli olacak.

Realme 9 Pro 108 MP’lik ana kamera , 8 MP’lik ikincil ultra geniş açılı kamera, 5 MP’lik üçüncül makro lens kamera ve 2 MP’lik dördüncül derinlik kamerası ile fotoğraf severlerin beğenisini kazanıyor.Telefonun ön yüzünde ise 2 li 16 MP’lik özçekim kamera seti var.