Real Sociedad Gonçalo Guedes'i transfer etti!

Real Sociedad'dan yapılan açıklamada, Portekizli kanat oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından konuşan 28 yaşındaki futbolcu, çok iyi oynayan, hücum odaklı ve hırslı bir takıma geldiğini belirterek "Takımın son yıllarda gösterdiği seviye ve oyun tarzı, Real Sociedad'ı seçmemin temel nedenleri arasında oldu." dedi.

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Kariyerinde Benfica, Paris Saint-Germain, Valencia, Villarreal ve son olarak Wolverhampton formaları giyen Guedes, Portekiz Milli Takımı ile 2019'da UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

✨ Cuando acelera, el reloj se detiene.



🇵🇹 Te esperábamos, Gonçalo. pic.twitter.com/ru3SIcxpXh — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 4, 2025