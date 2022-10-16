Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'nın 9.haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor. İspanya'nın iki efsane kulübü 250.kez karşı karşıya geliyor. Her iki tarafta da maçta forma giyemeyecek isimler var. İşte, Real Madrid - Barcelona maçına dair tüm detaylar...

16.10.2022 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • La Liga'nın 9.haftasında El Clasico heyecanı futbolseverleri sardı. İki efsane takım olan Barcelona ve Real Madrid, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...

  • REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Real Madrid - Barcelona maçı 16 Ekim Pazar günü yani bugün TSİ 17.15'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  • İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'İ

    Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius

    Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Kounde, E. Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati

  • 250.KEZ KARŞI KARŞIYA

    16 Ekim 2022 günü Real Madrid ve Barcelona maçı gerçekleşecek. İki takım daha önce 249 kere karşı karşıya gelmişti.

    Bu zamana kadar oynanan 249 maçın 100'ünü Real Madrid, 97'sini Barcelona kazandı. İki takım tam 52 kez berabere kaldı.

    Ligde ise 184 kez oynanan ve 35 kez beraberlikle biten El Clasico'da Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunuyor.

  • HER İKİ TAKIMDA DA EKSİK İSİMLER VAR

    Heyecanla beklenen dev karşılaşmada her iki takım da eksik kadroyla sahaya çıkacak. Real Madrid’de Courtois ve Ceballos, Barcelona’da ise Christiensen, Araujo, Bellerin ve Depay karşılaşmada forma giyemeyecek 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.