Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp futbolcunun sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Jovic'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon avroya transfer edilen Luka Jovic, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 24 maçta 2 gol atabilmişti.

Real Madrid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan antrenmanlara pazartesi günü yeniden başlayacak.