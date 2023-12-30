Real Madrid’in taraftara açık antrenmanında Arda Güler de yer aldı
İspanyol temsilcisi Real Madrid, taraftara açık antrenman düzenlerken, milli futbolcu Arda Güler de idmanda yer aldı
Giriş: 30.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:35
İspanya La Liga ekibi Real Madrid, taraftara açık antrenman gerçekleştirdi.
Sakatlığını tamamen atlatan 18 yaşında milli futbolcu Arda Güler de idmanda yer alarak takımla birlikte çalıştı.
Real Madrid, 3 Ocak Çarşamba günü TSİ 21.15’te La Liga’nın 19. haftasında Mallorca’yı konuk edecek.