Real Madrid, yükselişe geçti

Bu sezon oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla eleştiri oklarının hedefinde olan Real Madrid'de işler rayına oturmaya başladı. Eflatun-beyazlılar, ligde üst üste aldığı 3 galibiyetle lider Real Sociedad ile puanını eşitledi.

ZİDANE DEDİKODULARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi´ne de iyi bir başlangıç yapamayan, ancak son maçta aldığı galibiyetle grubunu lider tamamlayan Real Madrid´de teknik direktör Zinedine Zidane da rahatladı. Ekibiyle üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrasında koltuğu sallantıya giren Fransız teknik adam alınan iyi sonuçlarla şimdilik dedikoduların önüne geçti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ´NDE BİR ÜST TUR

Avrupa´da da sezona iyi giriş yapamayan ve Şampiyonlar Ligi grubundaki ilk 2 maçında sadece 1 puan alabilen Real Madrid, kalan 4 maçın 3´ünü kazanarak son 16 turuna kalmayı başardı. Zidane ve öğrencileri özellikle Shakhtar karşısında aldığı 2 mağlubiyetle gruptaki işleri zora sokmuş ancak son maçta Mönchengladbach´ı mağlup ederek hem grubu lider tamamlamış hem de derin bir nefes almıştı.