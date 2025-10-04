Real Madrid- Villarreal maçı için nefesler tutuldu. Lige iyi başlayan Villarreal, eflatun-beyazlılar karşısında galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kalırken, milli oyuncumuz Arda Güler'in Villarreal karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Peki, "Real Madrid- Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte detaylar...