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Real Madrid ve Barcelona'dan Kral Kupası'na veda!

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, sahasında Real Sociedad'a 4-3 mağlup olarak, Barcelona ise Atletico Madrid'e son dakikada yediği golle kaybederek çeyrek finalde turnuvaya veda ettiler

07.02.2020 - 01:10 | Güncelleme:
Kral Kupası

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde geceye sürpriz sonuçlar damga vurdu.

İlk olarak Real Sociedad'ı konuk eden Real Madrid, büyük şok yaşarken eflatun-beyazlılar, rakibine 4-3 mağlup olarak elendi. Konuk ekip 22'de Ödegaard, 54 ve 56'da ise Isak ile 3-0'ı bulup rakibini şoka sokarken 59'da Marcelo durumu 3-1'e getirdi. Sociedad, 69'da Merino ile farkı yeniden 3'e çıkarırken Real Madrid'de 79'da Vinicius Junior ile 90'da Nacho Fernandez'in golleri tura yetmedi: 3-4.

BİLBAO'DAN SON DAKİKA VURGUNU

Çeyrek finaldeki bir diğer eşleşmede Barcelona Athletic Bilbao'ya konuk oldu. Rakibinin kilidini bir türlü açamayan Katalan ekibi, 90'da Inaki Williams'ın golüyle 1-0 kaybederek turnuvadan elendi.

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