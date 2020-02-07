İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde geceye sürpriz sonuçlar damga vurdu.

İlk olarak Real Sociedad'ı konuk eden Real Madrid, büyük şok yaşarken eflatun-beyazlılar, rakibine 4-3 mağlup olarak elendi. Konuk ekip 22'de Ödegaard, 54 ve 56'da ise Isak ile 3-0'ı bulup rakibini şoka sokarken 59'da Marcelo durumu 3-1'e getirdi. Sociedad, 69'da Merino ile farkı yeniden 3'e çıkarırken Real Madrid'de 79'da Vinicius Junior ile 90'da Nacho Fernandez'in golleri tura yetmedi: 3-4.

BİLBAO'DAN SON DAKİKA VURGUNU

Çeyrek finaldeki bir diğer eşleşmede Barcelona Athletic Bilbao'ya konuk oldu. Rakibinin kilidini bir türlü açamayan Katalan ekibi, 90'da Inaki Williams'ın golüyle 1-0 kaybederek turnuvadan elendi.