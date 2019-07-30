Real Madrid Tottenham maçı ile karşı karşıya geliyor. İki büyük takım bu akşam AUDİ Cup turnuvası kapsamında Allianz Arena'da ter dökecek. Peki, Real Madrid Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

REAL MADRİD TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA NAKLEN YAYINLANACAK?

Real Madrid Tottenham maçı Smart Spor kanalından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve maç özeti haberturk sayfasında yer alacak.

REAL MADRİD TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

REAL MADRİD TOTTENHAM MAÇINDAN NOTLAR

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiliz takımları Tottenham ile Manchester United, Çin'in Şanghay kentindeki Hongkou Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 21. dakikada Anthony Martial'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Tottenham, 65. dakikada Lucas Moura'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Çabuk toparlanan Manchester United, 80. dakikada Angel Gomes'in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.