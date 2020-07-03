Real Madrid şampiyonluk yarışında avantaj yakaladı

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren gol, 79'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Sergio Ramos'un ayağından geldi.

Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan lig lideri Real Madrid puanını 74'e çıkarırken, 6'ncı sıradaki Getafe ise 52 puanda kaldı.

Şampiyonluk yarışı verdiği Barcelona'nın Atletico Madrid ile 2-2 beraber kalarak puan kaybetmesini iyi değerlendiren Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala Katalan takımıyla arasındaki puan farkını da 4'e çıkardı.

Öte yandan, Getafe maçının 31'inci dakikasında sakatlanan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Raphael Varane, oyuna devam edemeyerek yerini Eder Militao'ya bıraktı.