REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Kroos, Modric, Valverde, Asensio, Vinicius Jr., Benzema

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti, Messi, Mbappe, Neymar

MANCHESTER CITY: Ederson, Egan-Riley, Stones, Laporte, Zinchenko, Bernardo Silva, Fernandinho, İlkay Gündogan, Sterling, Jesus, Foden

SPORTING: Adan, Inacio, Coates, Neto, Porro, Ugarte, Reis, Tabata, Sarabia, Slimani, Paulinho

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Real Madrid, PSG'yi konuk ediyor. İlk maçı Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanan Fransız ekibi, avantajı cebine koyarken İspanyol devi, turu geçmek için iki farkı yakalamak zorunda. Gecenin diğer maçında Manchester City, ilk maçta deplasmanda 5-0 yendiği Sporting'i ağırlayacak.