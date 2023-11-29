Real Madrid Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve Arda Güler oynayacak mı?
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta mücadeleleri bu akşam itibariyle devam ediyor. Günün en dikkat çeken maçlarından birinde İspanyol devi Real Madrid, sahasında son İtalya şampiyonu Napoli'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Sonucu merakla beklenen zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel 11'lerine dair bilgileri derledik...
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Real Madrid Napoli maçı için beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada iki ekip de 3 puan alıp liderlik yolunda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği Real Madrid Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve Arda Güler oynayacak mı sorularının cevapları..
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REAL MADRID NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid Napoli maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak ve zorlu mücadele TV8,5 ile Exxen'den canlı yayınla ekranlara gelecek.
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MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Tchouameni, Valverde, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.
Milli yıldızımız Arda Güler, sakatlığı dolayısıyla bu akşam oynanacak Napoli mücadelesinde forma giyemeyecek.
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Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.