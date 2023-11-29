Real Madrid Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid Napoli maçı için beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada iki ekip de 3 puan alıp liderlik yolunda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği Real Madrid Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve Arda Güler oynayacak mı sorularının cevapları..