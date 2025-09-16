UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Devler Ligi’nde bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir maç bekliyor. Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, lig aşamasının ilk haftasında Fransız ekibi Marsilya’yı konuk ediyor. La Liga’ya iyi bir başlangıç yapan eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde de iddiasını ortaya koymak istiyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadelede milli yıldız Arda Güler'in ilk 11’de olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Real Madrid-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid-Marsilya maçı canlı izle kanalı ve merak edilen tüm detaylar…