Real Madrid - Manchester City maçı için heyecan dorukta. Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Real Madrid’i konuk etti. Eflatun-beyazlılar, rakibini son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. 2022-2023 sezonu şampiyonu Manchester City ile son şampiyon Real Madrid rövanş maçı için karşı karşıya gelecek. Dev maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı yanı sıra Arda Güler’in akıbeti merak ediliyor. Milli futbolcu, ilk mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı. Peki Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte mücadelenin detaylar…