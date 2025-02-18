Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turu
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Manchester City, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin sonunda gülen taraf 3-2'lik skorla eflatun-beyazlılar oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı rövanş maçları ile devam edecek. Manchester City ve Real Madrid, son 16 bileti için mücadele edecek. Real Madrid - Manchester City maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…
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Real Madrid - Manchester City maçı için heyecan dorukta. Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Real Madrid’i konuk etti. Eflatun-beyazlılar, rakibini son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. 2022-2023 sezonu şampiyonu Manchester City ile son şampiyon Real Madrid rövanş maçı için karşı karşıya gelecek. Dev maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı yanı sıra Arda Güler’in akıbeti merak ediliyor. Milli futbolcu, ilk mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı. Peki Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte mücadelenin detaylar…
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REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları heyecanı başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son iki sezonun şampiyonları Manchester City ile Real Madrid, play-off aşaması rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
Real Madrid - Manchester City maçı, 19 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.
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REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak dev mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.
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REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE
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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Manchester City - Real Madrid karşılaşmasında Arda Güler’in ilk 11’de başlaması beklenmiyor.
Milli yıldızın maçın ilerleyen dakikalarında süre alıp almayacağı ise teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kararına bağlı olacak.
Güler, ilk karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.
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İLK MAÇIN GALİBİ REAL MADRİD
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Manchester City, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki mücadeleyi Real Madrid, 3-2'lik skorla kazandı.
Karşılaşmaya Real Madrid pozisyonlarla başladı ancak gol Manchester City'den geldi. İngiliz ekibi, golcü futbolcusu Erling Haaland'ın 19. dakikada attığı golle Real Madrid karşısında öne geçti. Şampiyonlar Ligi'nde 48 maçta 48 gol atan Norveçli yıldız, Real Madrid ağlarını ise ilk kez havalandırdı.
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